Bravoflex-busje rijdt eerste rit in Moerdijk

ZEVENBERGEN - Thuisblijven hoeft niet meer, want vanaf zondag 9 december rijdt Bravoflex Moerdijk. Deze achtpersoonsbusjes rijden op afroep in de avond en tijdens de weekenden.

Wethouder Thomas Zwiers knipte het lint door voor de allereerste rit van Bravoflex, samen met Lucien Brouwers, directeur van Personenvervoer Zuid-Nederland. Zwiers: ,,Er rijden veel lege bussen in de daluren en wij willen de kernen bereikbaar houden, dit is daarom een mooie pilot. Het is spannend, sluit het aan op de vervoersbehoefte? De gemeenteraad was erg enthousiast, dit is een manier om een uitgestrekte en dunbevolkte gemeente toch goed bereikbaar te houden." De gemeente werkt voor dit project samen met de Stichting Personenvervoer Nederland en de provincie Noord-Brabant.

Via de Bravoflex-app of via telefoonnummer 088-0761 977 bestelt de reiziger een busje tegen het vaste tarief van €3,50. Afrekenen kan vooraf of met pinbetaling in de bus. De busjes rijden van en naar de halte die de reiziger kiest. Dit zijn alle bestaande bushaltes binnen de gemeente, maar ook station Oudenbosch, busstation Oud-Gastel, bushalte A29 Numansdorp en Dinteloord Zuideinde. De chauffeur bepaalt de route.

Knooppunten

Brouwers: ,,Bravoflex is dé oplossing voor het vervoersprobleem. Door deze unieke samenwerking kunnen we dit oplossen. We zijn tevreden over het resultaat van alle ontwikkelingen en we zijn erg benieuwd of het een succes wordt. Doordat er meerdere knooppunten zijn toegevoegd zijn er veel meer opties voor de reizigers."

Cees Doeser, ontwikkelmanager bij Arriva, werkt mee aan dit project omdat het past bij het ontwikkelen van alternatief vervoer. Doeser: ,,Nu bieden wij vervoer waar de reiziger de hele dag gebruik van kan maken. De busjes rijden van 19.00 tot 00.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 9.00 tot 00.00 uur.”