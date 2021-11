Brandweer zoekt vrijwilligers: ‘Steeds meer mensen werken niet meer in het dorp waar ze wonen’

Sinds maandag probeert de Brandweer Midden- en West-Brabant via social media fitte mensen tussen de 18 en 40 jaar te interesseren hero in deeltijd te worden: vrijwilligers die in genoemde dorpen binnen zes minuten ter plekke kunnen zijn om een brand te blussen, een verkeersslachtoffer te bevrijden of een mens of dier te redden.