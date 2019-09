Brandweer Standdaarbuiten heeft te weinig man, daarom wordt René ingezet als 'posterboy’

Twee keer per jaar probeert de brandweer zo aan nieuwe vrijwilligers te komen. Het is geen overbodige luxe. Zoals teamleider Peter Kerstens het schetst: ,,Iedere post heeft een tankautospuit. Die wordt bemand door een commandant, een chauffeur en vier bemanningsleden. Zes man dus. Idealiter hebben we een bezetting van 300 procent, oftewel 18 man. Hier, in Standdaarbuiten, hebben we er nu tien. Daarmee redden we het misschien net, maar extra mensen zijn echt hard nodig. Er is altijd wel iemand ziek, op vakantie of op een andere manier verhinderd. Dus zie je steeds dezelfde vrijwilligers uitrukken. Dat is niet wenselijk."