Brandweer rukt uit voor schuurbrand in Zevenbergen, brand geblust

Lekker vroeg boodschap­pen doen: deze ouderen hebben de super voor zich alleen

20 maart KLUNDERT - Gerrit Confurius (72) is deze vrijdag de allereerste klant bij de Albert Heijn in Klundert. Klokslag 07.00 uur rijdt hij met zijn elektrische scootmobiel de supermarkt binnen. Speciaal voor 60 plussers, zwakkeren en mensen die een vitaal beroep uitoefenen is de winkel een uur eerder open vanwege het coronavirus. Zij kunnen in dat uurtje veilig boodschappen doen in een goed gevulde super.