Brandweer blust vliegensvlug bergingsbrand bij de overburen van Bellefleur in Fijnaart

Interview Henk-Jan Jonker al voor 25ste keer kermisorga­ni­sa­tor in Zevenber­gen: ‘Ik word gelukkig van blije mensen’

ZEVENBERGEN - Henk-Jan Jonker (63) is ruim veertig jaar kermisexploitant en trekt al 25 jaar de kar als organisator van de Bartholomeuskermis in Zevenbergen. En nog altijd is hij het niet beu. ,,De kermis is een roeping, je wordt er blij van.”