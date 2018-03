Brand zorgde niet voor onrust in Klundert en Moerdijk

LIVE | VIDEO Sein brand meester gegeven voor zeer grote brand Moerdijk, brandweer nog uren bezig met nablussen

20 maart MOERDIJK - In een loods van Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk is rond 18.45 uur een een zeer grote brand uitgebroken. Er is sprake van veel rookontwikkeling, die trekt richting het zuiden/zuidwesten. Rond 21.15 was het vuur onder controle, rond 21.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand zou tijdens werkzaamheden zijn ontstaan. Er zou er een transportband zijn vastgelopen.