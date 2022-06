Brand in silo bij bedrijf in Moerdijk

Politie tast nog in duister over toedracht geweldsdra­ma Klundert met drie gewonden

KLUNDERT - De politie tast nog in het duister over de precieze toedracht van het bloedige geweldsdrama zondagavond in Klundert. In een woning aan de Oosterstraat werden daar drie (zwaar) gewonde personen aangetroffen, twee mannen en een vrouw. Dat gebeurde nadat buurtbewoners langdurig ruzie in de woning hadden gehoord.

