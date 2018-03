Brand bij DCS is de zoveelste op dit industrieterrein in Moerdijk

MOERDIJK - De brand die dinsdagavond is uitgebroken bij Drecht Coating Services in Moerdijk is het zoveelste grote incident op het industrieterrein. Een overzicht.

Januari 2011

In januari 2011 brak een grote brand uit bij Chemie-Pack, een verpakkingsbedrijf voor chemicaliën. Het bedrijf werd volledig in de as gelegd en de omgeving van het bedrijf raakte ernstig vervuild.

Juni 2014

In de fabriek van Shell vloog een reactorvat in brand. Het vak was wegens onderhoud niet in bedrijf. Er vonden enkele explosies plaats. Twee mensen liepen lichte brandwonden op.

Mei 2015

Bij recyclingbedijf Remondis Argentia vond op 12 mei een explosie plaats die werd gevolgd door een grote brand. Een medewerker van het bedrijf liep daarbij brandwonden op.

November 2015

Na de brand in juni 2014 brak bij Shell Moerdijk opnieuw een brand uit. Een kleine deze keer, ontstaan in de compressieruimte. Daar stond smeerolie in brand. Er vielen geen gewonden.

Januari 2016

Ruim twee maanden lang kon bij Shell Moerdijk ethyleenoxide ontsnappen. Totaal was er 27 ton gelekt. Er bleek sprake van een menselijke fout: een medewerker was vergeten een afsluiter te dichten. Er was geen sprake van gevaar voor de gezondheid.

Juli 2016