Brabant en Wilhelmus op doedelzak brengt vrolijkheid in Moerdijk

Het idee kwam van Marcels vrouw Bianca. ,,Ik zag een filmpje waar dj's in Breda op hun balkon muziek draaiden. Dat vond ik zo gaaf. Je zag dat mensen die langsliepen bleven staan en je kon zien dat het hen raakte. Ik deelde dat op Facebook, waarop iemand reageerde dat we dat die avond in Moerdijk moesten doen. Dat was diezelfde avond dat iedereen klapte voor het zorgpersoneel. Er wonen veel ouderen in het dorp, dus 's avonds wilde ik het niet doen. Misschien zouden ze er wel van schrikken. Zaterdagmiddag leek ons een beter moment", vertelt ze.

Muziekmiddag afgetrapt met Brabant

Toen de klok klaar was met aangeven dat het 12.00 uur was, trapte Angus de openbare muziekmiddag af met Brabant. ,,Brabant staat nu nogal negatief in het nieuws, daarom leek het ons mooi om dit te spelen voor de Brabanders", licht Bianca toe. ,,We beginnen twaalf tellen na 12.00 uur, omdat je de muziek niet hoort als de klok begint te slaan", legt ze uit. ,,Veel mensen reageerden er enthousiast op en er zouden meerdere mensen vanuit hun tuin of huis gaan draaien. Als het goed is beginnen ze allemaal op dezelfde tijd." Dat is niet te horen, want de muziek uit de tuin van de familie Pieterse staat zo hard dat het hele dorp gevuld wordt met muziek. Als het stopt, is er in de verte te horen dat iemand anders ook een liedje draait.

Een passerende dorpsbewoner die een wandeling maakt met haar kinderen en de hond blijft even staan om te luisteren. ,,Het is zo saai nu we allemaal maar binnen zitten. We kunnen deze vrolijkheid wel gebruiken", vindt ze.

Samen doen

Omwonenden staan in de deuropening te luisteren wanneer Marcel zijn zoon aflost en in tenue met zijn doedelzak het volkslied speelt. ,,Samen staan we sterk, daarom het volkslied. We moeten het allemaal samen doen nu."

