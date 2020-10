Zó wordt saai en lelijk Fijnaart fijner en mooier

Dat is de conclusie na één dag van rond de honderd interviews met de inwoners door bureau KuiperCompagnons. De antwoorden worden meegenomen in een groot onderzoek naar verbetering van de leefbaarheid in Fijnaart.

Bij de Jumbo is het deze donderdag een drukte van belang, voornamelijk van bezoekers per auto. Naast de onderaan de Kadedijk gelegen supermarkt staat een busje. Er zitten vier dames in met volle boodschappentassen. Nog even, en ze worden door chauffeur Marian Willems teruggebracht naar hun appartement in Jan Punthof.

Quote Weet u wat de pest is? De dijk Annie Konings , Jumbo-klant, Fijnaart

,,Wij vinden ’t gewéldig! Een betere service kun je toch niet hebben?”, zegt Annie Konings. De andere drie knikken. ,,Wij kunnen best wel een eind lopen met de rollator. Maar weet u wat de pest is? De dijk.” De Kadedijk, in dit geval.

Volledig scherm Vanaf de Kadedijk naar de Jumbo loopt de weg tamelijk steil naar beneden; steiler dan hier op de foto lijkt. © Annelies Vlaanderen

Daarom staat het busje, een samenwerking tussen Jumbo Driesen en Taxi Goverde, al jaren elke donderdag klaar voor ouderen zoals zij die niet in staat zijn met hun rollator twee keer ‘de dijk’ op en af te gaan voor boodschappen.

Bij de Aldi hetzelfde verhaal

Veel keus is er verder niet. Alleen de Aldi, onderaan de Oudemolensedijk. Maar dat is precies hetzelfde verhaal. ,,Was er maar een supermarkt in het centrum”, verzuchten ze.

Volledig scherm Fijnaarters Sylvia Marijnissen (uiterst links) en Sjaan Scholten (uiterst rechts) laten aan Jumbo-klanten Marjan van Capelle (links) en Iris Bol weten wat ze graag aan hun dorp verbeterd willen zien. In het midden het bord waar alle opmerkingen op Post Its geplakt worden. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Een supermarkt(je) in het centrum - of juist niet, omdat je dan parkeerplaatsen nodig hebt: landschapsontwerper Marjan van Capelle en stedenbouwkundige Iris Bol krijgen tegenstrijdige meningen te horen, als ze deze donderdag aan een stuk of honderd Fijnaarters vragen wat die het liefst veranderd willen zien.

Op de bekende gele Post-Its zijn hun opmerkingen (anoniem) genoteerd. ‘Meer groen’. ‘Minder stenen.’ ‘Meer gezelligheid, zoals terrasjes.’ ‘Een plek om samen te komen.’ ‘Meer winkels.’ ‘Een grotere weekmarkt.’

Volledig scherm Op de luchtfoto van Fijnaart worden steeds meer Post Its geplakt waarop de wensen van de Fijnaarters zijn genoteerd. © Annelies Vlaanderen

,,Meer levendigheid in het centrum. Dat willen de mensen het liefst”, concluderen de twee ontwerpers van bureau KuiperCompagnons aan het eind van de dag. Ze zijn ingehuurd door de gemeente Moerdijk, die al haar elf kernen leefbaar wil houden en daar geld voor over heeft.

Nog veel meer gesprekken

,,Deze dorpsdialoog is een eerste begin”, legt Van Capelle uit, ,,we gaan nog veel meer gesprekken voeren, met onder andere de Dorpstafel en ondernemers.” Medio volgend jaar moet dat leiden tot een centrumvisie. Op grond daarvan besluit de gemeenteraad op welke punten Fijnaart erop vooruit zal gaan.

Trouwens, sommige Fijnaarters zijn helemaal tevreden met wat het dorp te bieden heeft, zoals Sylvia Marijnissen: ,,Anders was ik wel weggeweest!”