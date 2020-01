Waar komt de tweede truckparking in gemeente Moerdijk?

Video A16 enige tijd dicht richting Breda door ongeluk met vrachtwa­gen en personenau­to

6:03 MOERDIJK - Door een ongeluk met een vrachtwagen nabij knooppunt Klaverpolder was de A16 in de richting van Breda woensdagavond afgesloten voor verkeer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vrachtwagen is rond 18.45 uur in botsing gekomen met een personenauto.