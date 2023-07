Trotse Mariska Bauer krabbelt overeind na herseninfarct: ‘Ik ben niet zielig, ik heb geluk gehad’

Horeca-re­gels Den Domp aange­scherpt; eigenaren reageren terughou­dend: ‘Ik ben helemaal op’

LAGE ZWALUWE - De regels voor dorpshuis Den Domp in Lage Zwaluwe zijn verder aangescherpt. Zo moet er een ‘fysieke begrenzing’ in de grote zaal komen, waarmee duidelijk wordt aangegeven dat alleen in het voorste deel horeca-activiteiten mogen plaatsvinden.