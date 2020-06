Klunderts bedrijf ‘hangt al aan de schandpaal’ voordat de rechter uitspraak doet

De rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde het beroep van het expeditiebedrijf, dat in het oude stadhuis in Klundert is gevestigd, de afgelopen oktober ongegrond.



Olof-Mega Travel regelt het vervoer van trailers naar Rotterdam en Zeebrugge, waarna ze op de boot worden gezet naar Engeland. Het gaat om 750 transporten per week. Het bedrijf heeft zelf geen chauffeurs of trekkers, maar schakelt daar een Bulgaarse onderneming voor in. ,,Wij zijn niet hun werkgever. Wij kunnen niet controleren of Jantje of Pietje of Pjotr die trekker bestuurt’’, zei Ekering.