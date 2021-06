Boze huurders camping Bovensluis binden juridische strijd aan tegen vertrek: ‘Niet geschoten is altijd mis’

LPM al sinds 2009 onderwerp van discussie: ‘Jammer dat het zo lang heeft moeten duren’

16 juni MOERDIJK - Als in 2023 DSV Solutions als eerste bedrijf op het Logistiek Park Moerdijk (LPM) de deuren opent, komt er een einde aan een aanloop van veertien jaar. Want al sinds 2009 is het bedrijventerrein in de oksel van de A17/A16 onderwerp van discussie.