Bouwbedrijf Vrolijk verkast naar Breda

,,In september 2019 zijn we van Zevenbergen naar Plaza Moerdijk verhuisd", legt directeur Karel Vrolijk uit. ,,Sindsdien zijn we flink uit ons jasje gegroeid. We gaan van 6.000 vierkante meter naar 15.000 vierkante meter.”

Vrolijk verhuist naar de Edisonstraat, op de locatie van het fameuze maar inmiddels failliete Bredase bouwbedrijf Sprangers zich bevond.

Bouwbedrijf Vrolijk uit Moerdijk gaat het pand van het failliete bouwbedrijf Sprangers in Breda betrekken.

De zaken gaan meer dan goed voor Vrolijk, zowel wat logistieke als huizenbouw betreft: ,,In 2019 haalden we een omzet van 180 miljoen, in 2020 was die 280 miljoen euro.”

Karel Vrolijk (tweede van links) en toenmalig wethouder Thomas Zwiers (geheel links) sloegen de eerste paal van het nieuwe kantoor van bouwbedrijf Vrolijk op Plaza Moerdijk. Daarvoor was het gevestigd in Zevenbergen. Nu verkast het naar Breda.

‘Zo Zevenbergs zijn we niet’

De Fijnaarter zegt er destijds alles aan gedaan te hebben om in Zevenbergen te blijven. ,,Maar we konden geen geschikte locatie vinden. Bovendien, zo Zevenbergs zijn we niet: we hebben amper werknemers uit deze plaats. In Breda zitten we wat dat betreft veel beter.”

Dubbele gevoelens

Wethouder Danny Dingemans van Moerdijk heeft er dubbele gevoelens bij. ,,Enerzijds vind ik het natuurlijk jammer, maar praktische nuchterheid overheerst: het is om een goede reden.”