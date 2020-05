Bouw woningen Julianastraat in Fijnaart stapje dichterbij

OM: Verdachten speedlab Zwingel­spaan moeten tot 3,5 jaar brommen

15:23 ZWINGELSPAAN/BREDA - De vier mannen die verantwoordelijk zijn voor het speedlab in Zwingelspaan, een buurtschap bij Fijnaart, moeten tot 3,5 jaar de cel in. Dat eiste officier van justitie Emi Verhoeven dinsdag bij de rechtbank in Breda.