Bouw windpark Moerdijk al voldongen feit

Daar bleek dat de gemeente Moerdijk al een onherroepelijke bouw(omgevings)vergunning voor de zeven 180 meter hoge windmolens langs de west- en zuidoostrand van het industrieterrein heeft verleend. Kortom, Nuon kan dit jaar gewoon met de bouw beginnen, zelfs al zou de Raad van State het bestemmingsplan alsnog in zijn geheel in de prullenmand deponeren. Want vergunning- en planprocedures worden nu eenmaal vaak gescheiden van elkaar gevoerd.

Koude douche

Maar hij kreeg vervolgens een koude douche toen staatsraad Michiels duidelijk maakte dat eerder verleende vergunningen niet van tafel gaan als het bestemmingsplan alsnog wordt vernietigd, of bijgesteld. Dan hadden de tegenstanders ook tegen de vergunningen moeten opkomen. De Moerdijkse raadsvrouw wees er nog op dat de Stadsraad Klundert wel bezwaar had gemaakt tegen de omgevingsvergunning, maar daarna niet in beroep is gegaan. Overigens lijkt de kans dat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt niet zo groot. De tegenstanders vinden dat de gemeente niet of nauwelijks naar alternatieve locaties voor het windpark hebben gekeken, zoals het LPM (Logistiek Park Moerdijk).