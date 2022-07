Bouw gezondheidscentrum Kompas vertraagd: oplevering januari 2023

De bouw heeft vertraging opgelopen onder meer door personele problemen van aannemer Moduul uit Eindhoven, zegt Daan Evers, manager huisartsenpraktijk Tholos die het bouwproject begeleidt. ,,Daarnaast was een bepaald onderdeel in de prefab-fase verkeer gemaakt. Dat probleem oplossen kostte veel tijd, maar de aannemer en alle onderaannemers doen hun uiterste best en daar zijn we blij mee.”

Huisartsen, apotheek, priklab, logo, verloskunde en psycholoog

Bouwplannen ongewijzigd

Daan Evers is optimistisch over de huidige voortgang en is blij dat het gebouw vorm krijgt zoals de zorgondernemers van tevoren in gedachten hadden. ,,We zijn goed onderweg, het metselen is begonnen en je kunt zien dat het erg mooi gaat worden. We hopen dat we het financieel ook binnen de kaders kunnen houden.”