Bouw appartementen Suikerentrepot begint dit najaar

Er zijn elf van de 26 koopappartementen verkocht en dat geeft ontwikkelaar Blue-house voldoende vertrouwen om in het vierde kwartaal te beginnen met de bouw. Woordvoerder Mitchell van der Meer: ,,We hebben wat vertraging opgelopen enerzijds door een bezwaar van een omwonende. Met die meneer zijn we in gesprek gegaan en de uitkomst daarvan was dat het bezwaar uiteindelijk in maart werd ingetrokken. Anderzijds zijn er de stijgende bouwkosten waardoor we met de aanneemsom in de moeilijkheden kwamen, maar ook dat probleem is intussen getackeld.”