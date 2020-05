Bouw appartementen Molenstraat Zevenbergen begint eind juni, zegt de gemeente

Bewoners in Klundert zijn er klaar mee: ‘Buurt verloedert in rap tempo’

18:27 KLUNDERT - Een hoekwoning aan de Ambachtsherenweg in Klundert is maandag door een felle brand compleet verwoest. De bewoner, die de woning sinds februari huurde, is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de buurt is de maat vol. ,,Sinds de man hier woont hebben we de politie dikwijls in de straat”, stellen meerdere bewoners. ,,Woonkwartier laat iedereen hier maar wonen, maar de buurt verloedert in rap tempo.”