Bouw 11 appartementen in Zevenbergs Wilhelminapark al dit jaar van start, en de naam: ‘Résidence Wilhelmina’

Open huis bij treintjes­clubs in Et­ten-Leur: ‘Oude stations nabouwen’

31 maart ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Modelspoorverenigingen in de regio zetten afgelopen weekend de deuren open. Bij Baroniespoor in Etten-Leur is het zaterdag erg rustig. De leden zelf zijn blij dat ze na een reeks verhuizingen nu de garantie hebben dat ze vijf jaar op hun nieuwe locatie, Loods 11 aan de Penningweg, kunnen blijven.