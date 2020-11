Botenloods herrijst bij Fort Sabina

Voordeel van de twijfel

Torpedo's

De loods is gebouwd in 1881 en bood vroeger onderdak aan torpedo’s en boten, waarmee in de vorige eeuw mijnen werden uitgezet in het Volkerak. Nadat de defensiefunctie was verdwenen, kwam de scouting Willemstad erin, tot begin jaren ‘90. Daarna raakte de 900 vierkante meter grote loods ernstig in verval. Een grote brand in 1996 maakte de situatie er niet beter op.