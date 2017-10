Boren naar aardwarmte in Zevenbergen: 'Wat we hier doen is uniek'

Pastor Prasing zegent boormachine

Een pastoor die met veiligheidsschoenen aan de zegen geeft. Geen alledaags tafereel. Vrijdag was het te zien bij Greenbrothers in Zevenbergen, waar pastoor Maickel Prasing de nieuw boorinstallatie van Visser & Smit Hanab zegende. In de controlekamer is een beeldje van de Heilige Barbara geplaatst. Een oude traditie. Barbara leefde rond het jaar 300 in Turkije. Volgens de legende werd zij opgenomen in een berg toen haar vader haar dreigde om te brengen omdat ze zich had bekeerd tot het christendom. Nu is de H. Barbara de beschermheilige van bergbouwers en tunnelgravers. Ook tunnelboormachines worden gezegend onder aanroeping van haar voorspraak. Pastoor Maickel Prasing voerde deze traditionele zegening uit op het terrein van Greenbrothers.