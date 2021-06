Boosheid op camping Bovensluis, nieuwe eigenaar wil af van jaarplaatsen: ‘We moeten er allemaal af’

Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling heeft de camping overgenomen van de familie Boertjes. ,,Met het concrete oogmerk het aanwezige fort grondig te renoveren en aantrekkelijke recreatie onderkomens op het terrein te realiseren”, schrijft algemeen directeur Chris Pronk in een brief aan huurders. ,,Op termijn zal uw huurovereenkomst voor de jaarplaats niet door ons worden voortgezet.”



Deze verhuur maakt in de toekomst geen onderdeel uit van de exploitatie van het park. Geniet nog van het verblijf, maar doe geen grote investeringen meer, is de boodschap van Pronk. ,,Wij willen geen valse verwachtingen wekken.”