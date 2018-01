Bont Gemaauw uitverkochte eerste voorstelling in Zevenbergen

Ambulance komt te laat op woonwagenkamp Klundert: 'Als er een weg lag, had ze nog een kans van leven gehad'

24 januari KLUNDERT - Het verdriet is groot. De woede ook. Peter van Mourik en zijn schoonzus Catharina Netten zijn ervan overtuigd dat de vrouw van Peter nog had geleefd als er in december een weg naar zijn woonwagen op het kamp in Klundert had gelegen.