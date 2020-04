Bomenfotograaf uit Heijningen: ‘De natuur gaat gewoon door in coronatijd’

HEIJNINGEN - Bomen fotograferen in de nacht, dus juist als er weinig licht is. Gert van der Ros uit Heijningen gaat er de laatste maanden helemaal in op. Daarna bewerkt hij ze. ,,Ik vind de natuur hartstikke boeiend, maar laten we eerlijk zijn: foto's van bomen zijn er al meer dan genoeg.”

De serie, Nachtbomen geheten, is nog lang niet af. Een selectie zal in september onderdeel worden van de manifestatie Kunst & Cultuurroute Moerdijk. Of en hoe doorgaat, is echter nog onzeker. ,,Daar komt deze week duidelijkheid over", aldus de kunstenaar die nauw betrokken is bij het evenement.

'Ik dacht: hé, dit is mooi

Het idee voor de insteek van de serie ontstond in Hilversum. ,,Ik was op bezoek bij mijn vader en maakte 's avonds laat een toevallige snapshot van een boom. De corona-pandemie was al uitgebroken. Ik dacht: hé, dit is mooi: de natuur gaat gewoon door, en in een megatempo.”

,, Ik ga de bomen volgen, vanaf het vroege voorjaar dat ze alleen nog maar kale takken hebben en prachtige skeletten zijn - tot het najaar, als ze hun blad weer laten vallen.”

De bomen hoeven helemaal niet bijzonder te zijn. Hij fotografeert ze gewoon rond zijn woning, zoals de walnotenboom. Maar wel alleen bij nacht.

,,Er is dan heel weinig licht en dan komen de takken veel beter uit; prachtig, al die vormen. Ik gebruik ook geen kunstlicht. Heb het wel geprobeerd, door een zware zaklantaarn in de boom te hangen, maar dat is het niet. Ik creëer het effect van een bijzondere lichtval op mijn eigen illustratieve manier. Zo ben ik weer terug bij mijn roots, bij mijn beroep als illustrator.”

Dode dieren

Nachtbomen is een vervolg op Beestjes in mijn boekenkast, een serie bewerkte foto's van dode kleine dieren - van insecten tot een wezel. Er gaat veel tijd aan op. ,,Ik merk dat ik, nu ik ouder ben, iets tastbaars wil achterlaten.”