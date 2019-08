Bomax wordt De Kerk: dit gebeurt er met de voormalige discotheek in Zevenbergen

Zware vervuiling Bult van Pars in Klundert: valt er wat te claimen?

8 augustus KLUNDERT - De peperdure sanering van de zwaar vervuilde Bult van Pars in Klundert krijgt mogelijk een vervelend staartje voor bureaus die in het verleden onderzoek naar bodemvervuiling hebben gedaan. ,,We gaan uitzoeken of ze fouten hebben gemaakt. Is dat zo, dan stellen we ze aansprakelijk”, zegt wethouder Thomas Zwiers.