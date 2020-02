Bom onder plan appartementencomplex door alternatief plan Havenfront

WILLEMSTAD - Hart voor Willemstad en de stadstafel hebben maandagavond tijdens een bijeenkomst in gebouw Irene in Willemstad een alternatief plan op tafel gelegd voor het Havenfront. Daarmee leggen ze een bom onder het plan voor een appartementencomplex dat daar zou moeten komen aan de Hellegatsweg.

Het alternatief gaat uit van de aanleg van een strandje met zwemgelegenheid en het verplaatsen van de vuurtoren. Rond het strandje verrijst een aantal pandjes met bijzondere gevels die aansluiten bij het beeld van de bestaande bebouwing bij de haven en de huizen in de historische stadskern. In de gebouwen is plek voor toeristische bedrijven zoals een fietsverhuur of een klein hotel. In het gebied komen wandelpaden en een flinke speeltuin. Het geheel is uitgevoerd met veel groen.

Uit de koker van een speciale commissie

Het nieuwe plan komt uit de koker van een speciale commissie van de stadstafel die de afgelopen maanden alles goed op een rijtje heeft gezet. De conclusies die de club trekt zijn niet mals. Zo past het appartementencomplex, dat plek biedt aan 28 huizen in drie woonlagen, niet in het bestemmingsplan. Dat gaat uit van twee bouwlagen en een toeristische bestemming. Ook is het dermate massief en hoog dat het beschermd stadsgezicht en het beschermde schootsveld worden aangetast.

Bovendien is het Havenfront het enige gebied dat als een soort toeristische poort kan fungeren voor de historische stadskern, het water, wandelroutes in de directe omgeving en de forten. Als daar appartementen worden gerealiseerd voor woningbouw wordt die kans misgelopen. Terwijl de stadstafel juist het toerisme wil stimuleren. In het bijzonder de pleziervaart, hotelbezoek, dagjesmensen, stadswandelingen, fietsen en wandelen.

Logische plek

De commissie heeft begrip voor het argument dat er behoefte is aan woningbouw en erkent dat er al de nodige belangstelling is voor de appartementen. Maar vindt dat de oostkant van Willemstad een veel logischer plek is en wijst erop dat de gemeente al in die richting bezig is met planontwikkeling.

Een vertegenwoordiger van ontwikkelaar Havenfront BV was duidelijk niet blij met het plan en twijfelt aan de haalbaarheid. "De grond is van ons en die is heel duur." Hij benadrukt nog een keer dat er al een vergunning zou zijn om het huidige appartementencomplex op te trekken.