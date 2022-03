Boerenkiel aan en gaan: de burgemeester viert zijn allereerste carnaval

Moerkerke is sinds acht maanden burgemeester van de Gemeente Moerdijk en zegt dat hij tijdens de carnaval in ieder geval één keer in iedere kern binnen de gemeente aanwezig wil zijn. ,,Omdat het een onderdeel is van de samenleving, maar belangrijker: het is gewoon kneiter leuk.”

Prins Johan Willem Friso de viertiende van Spieringkruiersdurp vertelt dat de burgemeester ook een officiële taak heeft deze dinsdagmiddag. Het is eigenlijk een carnavalsmiddag voor de ouderen, maar iedereen is natuurlijk welkom.

De burgemeester zet een paar jubilarissen in het zonnetje. De adjudant van de Prins is 22 jaar lid van carnavalsvereniging De Spieringkruiers en krijgt de Gemeentekiel van de Gemeente Moerdijk. Daarnaast zijn de nar en de prins en zijn vrouw elf jaar lid en De Restantjes elf jaar bij elkaar.

Alternatief programma

,,We hebben dit jaar een alternatief carnavalsprogramma in Spieringkruiersdurp”, legt de prins uit. ,,Het is belangrijk dat we dit jaar weer wat kunnen doen.”

De optocht op zaterdag kon niet doorgaan, maar onder het motto ‘D‘r is gin houwe aon’ was het zaterdag- en zondagmiddag bal voor de jeugd. Voor de volwassenen bal op zaterdagavond en de zotte zondag met playbackshow, die is gewonnen door de 7BH’s.

Op maandag reed carnavalsvereniging De Spieringkruiers, in het kader van verbroedering, mee in de optocht van Zevenbergschen Hoek. Erg tof om te doen, volgens de Prins. Dit feest is de afsluiting van de carnaval in Spieringkruiersdurp.