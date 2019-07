Boeren kijken reikhalzend uit naar regen

In delen van West-Brabant - zoals de Oude Bijloop en Turfvaart in Breda - geldt al een onttrekkingsverbod; boeren mogen geen water pompen uit watergangen en aangesloten beken en sloten.



De gevolgen van de droogte verschilt per boer, zegt Adrie Bossers. Hij is bestuurder van de ZLTO in West-Brabant en akkerbouwer in Langeweg. Zo is het voor ondernemers op zandgronden volgens hem lastiger; die grond houdt minder water vast.



Maar het ligt ook aan het gewas: ,,Aardappelen en uien zijn droogtegevoelig, net als knolselderij en winterpeen. Vorig jaar konden boeren flink minder van deze gewassen oogsten.” Graan gedijt volgens de ZLTO-bestuurder juist goed in deze omstandigheden, maar levert weer minder inkomsten op.



Ook zijn er, ziet Bossers, grote verschillen in hoeveelheden neerslag. Waar in de ene plaats wel regen valt, blijft het elders droog. Verschillende boeren beregenen hun gewassen al. ,,Het gaat voornamelijk om de aardappelen en uien, maar het gebeurt nog niet massaal.”