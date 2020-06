Boerderijwinkels zijn in trek tijdens coronatijden

FIJNAART - De beleving van het platteland, weten waar je eten vandaan komt en een hogere kwaliteit dan in de supermarkt; je eten halen bij boerderijwinkels is hartstikke hip. Die winkels hebben het sinds de coronacrisis drukker dan ooit. ,,Het draait allemaal om de beleving bij de boer", weet Joël Roks van Roks Streekwinkel in Fijnaart.

In Vleesboerderijwinkel Masseurs in Oud Gastel liggen meer dan 100 verschillende vleesproducten. De rund komt van hun eigen boerderij, het varkensvlees en de kip van andere boeren uit de buurt. ,,We hebben meer aanbod dan de slager. Alles maken we zelf. We staan dus zelf onze sateetjes te rijgen", vertelt Lian Masseurs.

Dichtbij de bron

Op een doordeweekse ochtend is het een continu komen en gaan van klanten. Sinds de coronacrisis komen er veel meer mensen naar de boerderijwinkel voor hun vlees, merkt Lian. ,,Haast het dubbele. We waren eerst op vrijdag en zaterdag open, maar nu ook op donderdag om de drukte te kunnen verdelen. Klanten rijden er een half uur tot een uur voor. Ik denk dat mensen meer geïnteresseerd raken in waar hun eten vandaan komt, en ze willen de boeren steunen die zo negatief in de publiciteit staan. Ons gehakt is misschien duurder dan in de supermarkt, maar er zit weinig vocht in. In de supermarkt ligt meestal vlees uit het buitenland. Bovendien ligt de prijs voor kogelbief juist weer lager bij ons. Nu het barbecueseizoen weer begonnen is, komen mensen ook vlees bij ons halen. Van die grote stukken vlees die hip zijn voor op de barbecue en je bij de slager moet bestellen, hebben wij gewoon liggen."

Volledig scherm Het is door corona druk in de boerderijwinkel. Mensen willen steeds vaker vers eten. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Anny van der Horst uit Zevenbergschen Hoek verlaat de winkel van Masseurs met een tas vol vlees. ,,Eens in de zoveel tijd doe ik een rondje boerderijwinkels, dat vind ik zo gezellig. Aardappels, appels, aardbeien, vlees, bloemen: ik pak de auto en stop overal. Met die corona hebben we allemaal binnen moeten zitten, dit is echt een uitje voor mij", zegt ze.

Ruimte

Het vlees van Masseurs ligt ook bij Roks Streekwinkel in Fijnaart in de schappen. Evenals een hoop andere streekproducten. De winkel is zes dagen in de week open. Ook Joël en Claudia Roks merken een stijging in het aantal klanten sinds de coronacrisis. ,,In de supermarkt is het veel drukker, hier heb je wat meer ruimte", verklaart Joël. ,,Vaak zeggen klanten dat ze iets komen halen dat bij de supermarkt uitverkocht was. Omdat onze lijntjes zo kort zijn, kunnen we snel aan producten komen. Ik ben benieuwd of dit stand gaat houden. Ik denk niet dat het zo extreem druk zal blijven, maar dat een deel wel blijft terugkomen nu ze het ontdekt hebben."

De beleving van het rechtstreeks bij de boer kopen is volgens Claudia ook een belangrijke reden. ,,Het verhaal over waar de producten vandaan komen, dat vinden mensen leuk. In een supermarkt heb je dat niet. Onze eigen producten verkopen het beste. Ook al hebben we hier een winkel met allerlei producten, we staan toch bekend als de appelboer. Momenteel worden onze kersen enorm goed verkocht.”

Klein begonnen

Tien jaar geleden begonnen ze met een klein winkeltje op het erf. Inmiddels zitten ze in een grotere ruimte, maar ook die lijkt te klein te worden. ,,Het ziet er naar uit dat we moeten uitbreiden. Dan kunnen we ook wat meer producten aanbieden. De kaas, bijvoorbeeld. Die is nu voorverpakt, maar we willen het zelf gaan snijden om nog meer toe te voegen aan die beleving.”

De fruittelers maken de beleving compleet met een wandelroute door de boomgaard en een speeltuintje. Een moeder en zoon rijden het erf op. Zij gaat naar de winkel, hij rent meteen naar de speeltuin. ,,Daar draait alles hier om: de beleving bij de boer", zegt Joël.