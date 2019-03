Boer David opent Lang Leve Lekker in Klundert

Terwijl David zijn openingspraatje hield stonden de dames en heren van de stand startklaar om alle gasten te ontvangen. En die waren er in groten getale. Vanaf het moment dat de deuren van de Stad Klundert opengingen tot het einde van het event was het een komen en gaan van bezoekers.



Vooral de lezingen trokken veel belangstelling. Ze werden gegeven in een met een zwart gordijn afgesloten gedeelte van de Stad zodat er in alle rust geluisterd kon worden naar hetgeen er verteld werd. Vooral de lezing van dr. Tamara de Weijer over het “effect van voeding en leefstijl op je gezondheid” trok veel publiek. Maar ook de andere lezingen mochten niet klagen over een gebrek aan belangstelling. Zo werd er gesproken over: ons voedselpatroon nu en in de toekomst en de gezonde lunch box voor je kind.