Boer David en minister Schouten bij ‘Lang Leve Lekker’ in Klundert

Boer David uit Dinteloord is niet de enige bekende Nederlander die het evenement een bezoekje brengt. Zo zal huisarts Tamara de Weijer, bekend van het tv-programma ‘Dokters van morgen’ en het boek ‘Eet beter in 28 dagen’ spreken over het effect van voeding en leefstijl op de gezondheid en zal Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland (maatschappelijk verantwoord ondernemen) spreken over voedselverspilling. Ook minister Carola Schouten komt langs. ,,We willen zorgen voor bekende sprekers uit de voedsel- en landbouwsfeer. We willen laten zien dat de Vrouwen Van Nu een moderne organisatie is die zich bezighoudt met maatschappelijke thema’s”, vertelt Dingemans.