Boekje Standdaarbuiten: Wat is de betekenis van mijn straatnaam?

STANDDAARBUITEN - Eigenlijk zou de jongste uitgave van heemkundekring ‘t Sandt daer buyten over de straatnamen huis-aan-huis in Standdaarbuiten verspreid moeten worden.

Vooral nieuwkomers kunnen veel opsteken van de verhalen áchter de naam van de straat waarin ze wonen. Dan kom je er als bewoner van de Predikherenstraat bijvoorbeeld achter dat de predikheren een kloosterorde vormden.

Verboden naar de katholieke kerk te gaan

En dat deze Predikheren in een buitengewone moeilijke tijd de parochie van Standdaarbuiten bestierden: tussen 1648 en 1754 was het namelijk verboden je katholieke geloof te belijden tijdens openbare vieringen. Parochianen ontmoetten elkaar in een schuur- of schuilkerk, gelegen aan de dijk die nu Oude Kerkstraat wordt genoemd.

Quote Ik wil graag weten wat een naam van een persoon, kerk of straat betekent. Of wat er achter een vreemde bocht in de weg steekt. Antoon Koenraadt, Voorzitter heemkundekring 't Sandt daer buyten en auteur straatnamenboekje

Het boekje is geschreven door Antoon en Mirjam Koenraadt, beiden al jaren betrokken bij de heemkundekring. Antoon is voorzitter en is in zijn hoofd eigenlijk al jaren bezig met de totstandkoming van de straatnamenuitgave. ,,Ik ben nieuwsgierig van aard, wil weten wat er achter een naam steekt. Of het nou van een persoon is, een kerk of een straat. Als je zo eens hier en daar fietst, zie je veel en af en toe zoek je dan dingen op, in het archief van de heemkundekring of in het West-Brabants Archief.”

Volledig scherm Omslag van het nieuwste boekje van de heemkundekring van Standdaarbuiten, te bekomen via khh-standdaarbuiten@live.nl © Heemkundekring Standdaarbuiten

Die kennis is nu dus samengevoegd in een boekje dat onlangs verspreid is onder de 280 leden van de heemkundekring. In totaal komen alle 53 straatnamen die Standdaarbuiten telt, aan de orde, vanaf het ontstaan van het dorp in 1523 tot en met nu. In die straten staan gezamenlijk (geteld in 2019) 985 woningen waarin in totaal 2255 mensen wonen. Een groot verschil met het jaar 1840 toen er nog maar 167 huizen stonden in het dorp, maar het dorp toch ook al 1144 inwoners telde. ,,Dat is gemakkelijk te verklaren doordat de gezinnen toen een stuk groter waren.”

Volledig scherm Detail van een landkaart uit 1614 met op de voorgrond de Markt van Standdaarbuiten, linksonder de molen, rechtsonder de kerk en het zogeheten Herenhuis rechtsboven waarin de bestuurders woonden. Standdaarbuiten is opgebouwd volgens het Flakkees model: een soort driehoek met een straat naar de kerk die haaks op de oudste dijk staat (Molenstraat). Dorpsuitbreiding was in die tijd vooral lintbebouwing. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste nieuwbouwwijk gebouwd: de Tuinwijk. © Heemkundekring Standdaarbuiten

In het boekje staan tal van historische foto's die de verhalen achter de namen ondersteunen. Maar ook veel kaarten, krantenknipsels en cijfertjes die de ontwikkelingen duiden.

Volledig scherm Er staan veel historische foto's in het nieuwe boekje. Hier de Hoogstraat, vermoedelijk zo genoemd omdat de weg vanaf het kruispunt omhoog loopt. De huizen links hebben een trapje vanwege het niveauverschil. © Heemkundekring Standdaarbuiten

Standdaarbuiten ontstond in 1523 als polderdorp van landbouwvlassers, op initiatief van Jan van Glymes III, markies van Bergen op Zoom die de grond tot ver rond de stad bezat. ,,In het begin waren er natuurlijk geen straatnamen, alleen de namen van dorpsbewoners. Later kwamen er wijknummers bij en pas na de Tweede Wereldoorlog werd een straatnamencommissie ingesteld.”

Volledig scherm Post zonder adres kwam voor WO II gewoon aan. Zo klein was Standdaarbuiten. © Heemkundekring Standdaarbuiten