Bob-bus voor Moerdijk naar Oktoberfest in Zevenbergen

,,We willen het feest beter in de rest van de gemeente onder de aandacht brengen", zegt Peter van de Wiel. De twee bussen, met elk plek voor 45 man, zijn door de organisatie zelf gehuurd en rijden op de zaterdagavond 6 oktober om 18.30 en 19.30 uur via twee routes in een halfuurtje naar de feestlocatie. Route Moerdijk gaat via Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg, terwijl Route Fijnaart dus Fijnaart, Klundert en Noordhoek aandoet. Om 01.00 en 02.00 uur gaan de bussen via dezelfde tussenstops terug.

Service

Met de auto heen en weer naar een oktoberfeest waar het bier rijkelijk vloeit, is voor niemand handig, snapt Van de Wiel. ,,Dus is het des te handiger om het zo op te lossen. Het OV rijdt 's nachts ook niet meer terug, dus dit is gewoon een stukje service."

Festivalterrein

Het is niet de enige verandering voor het Oktoberfest. Zo moest vanwege de werken aan de haven worden uitgeweken naar het evenemententerrein aan de Kristallaan. Jammer, maar tegelijk wordt van de nood een deugd gemaakt. ,,We maken er een festivalterrein van. Er komt een andere tent en er staan diverse foodtrucks, dus er is genoeg te eten. Het wordt kortom allemaal wat groter opgezet."