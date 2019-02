Boa waakt over veiligheid in zeehaven Moerdijk

video Nog één keer kijken in het bankgebouw in Zevenber­gen waar ze opgroeiden

9:43 ZEVENBERGEN - ,,Hier was het kippenhok", zegt Dorine Sweere (65) terwijl ze naar de hoek van de tuin wijst. ,,Onze vader moest voor de buren kippen slachten. Ik herinner me nog dat er een kip zonder kop over het grasveld rende." Samen met haar zus Jeanne Reijnders-Sweere (70) nam ze gisterochtend voor de laatste keer een kijkje, voordat het gebouw gesloopt wordt, in het huis in Zevenbergen waar ze opgroeiden.