Boa's ontdekken hennepplantage in openstaande woning in Zevenbergschen Hoek

Help, 1.300 jongeren komen tegelijk een prik halen in Zevenber­gen!

16:41 ZEVENBERGEN - ,,Kom op de fiets of ga carpoolen.” Dat is het advies van gezondheidsdienst GGD West-Brabant aan de 1.300 jongeren uit de gemeente Moerdijk als ze op maandag 8 april een prik komen halen in het gemeentehuis in Zevenbergen.