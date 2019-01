Blubber op de begraafplaats van Klundert, maar ‘klagen helpt niet’

Van ‘koude bak’ naar een warm bad in Zevenber­gen?

11:30 ZEVENBERGEN De Bosselaar in Zevenbergen is het enige zwembad in de gemeente Moerdijk zonder verwarmd water. Als het aan raadslid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk (OM) ligt, komt daar deze zomer al verandering in.