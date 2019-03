Bloemenstroken geven bijen de ruimte in Langeweg

Ingebroken bij evenemen­ten­cen­trum De Parel in Fijnaart: politie doet onderzoek

13:48 FIJNAART - Bij evenementencentrum De Parel in Fijnaart is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Dat bevestigt de politie. Het lijkt erop dat de dader of daders niets hebben buitgemaakt.