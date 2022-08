Bloemen kopen bij de boer, maar wel zelf afrekenen

Onderzoek naar vrijlaten moeder die zoontje (11) zou hebben vergiftigd

BREDA – De rechtbank in Breda laat onderzoeken of de 35-jarige vrouw uit Zevenbergen die wordt verdacht van het vergiftigen van haar 11-jarige zoon moet worden vrijgelaten. Dat besloot de rechtbank dinsdag tijdens een tussentijdse zitting in de zaak.

26 juli