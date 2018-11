Bloemen, bijen, boeren en buitenlui profiteren van burgerinitiatief aanleg natuurgebied

Dat er windmolens zouden komen, vond Daamen prima. ,,We nemen die wind van de natuur, dus ik vond wel dat we de natuur iets moesten teruggeven. Dat kon mooi samen met het tegengaan van horizonvervuiling en geluidsoverlast die de windmolens veroorzaken. De gemeente Moerdijk kreeg daarvoor 375.000 euro van de windmolenexploitanten en de provincie en het waterschap hebben daar later nog geld bij gedaan. De molens staan er al lang, maar voor de natuur is nog geen schep de grond in gegaan", vertelt Daamen. ,,Daarom zijn we maar zelf begonnen."

Een deel van de 0,8 beschikbare hectare is ingezaaid met bloemrijk grasland en er is een vijver uitgegraven. Van de grond die weggehaald werd voor de vijver, is een bult gemaakt waar bomen op geplant gaan worden. ,,Als een soort van afscherming van de windmolens", vertelt Daamen.

Duizend moerasplanten

Zaterdag gingen er meer dan duizend moerasplanten de grond in dankzij medewerkers van Brabants Landschap en vrienden en familie van Daamen. De Postcodeloterij speelde hierbij ook een belangrijke rol. ,,Ons budget was op, dus zij hebben de moerasplanten gefinancierd."

Het is niet zo'n groot stuk grond, maar de initiatiefnemer is blij verrast met hoe de natuur er meteen gebruik van maakt. ,,Het trekt ontzettend veel insecten en vogels aan. Ik heb zelfs een kemphaan gezien, die was in Nederland nagenoeg uitgestorven." Zonder hulp van Brabants Landschap was het natuurgebied er nooit gekomen, vertelt Daamen. ,,We wisten wat we wilden, maar niet hoe het moest. Brabants Landschap heeft ons enorm geholpen."

Profiteren

De bijtjes, bloemen, boeren, burgers en de buitenlui. Die moeten allemaal profiteren van het natuurgebiedje achter Daamens huis. ,,De akkers kunnen niet meer onderlopen bij hoosbuien, dus ook de boeren profiteren ervan", legt Daamen uit.