Bloedlab Zevenbergen komt er: ‘Een echte plus’

ZEVENBERGEN - Het was donderdag een belangrijke dag voor het bloedlaboratorium in Zevenbergen: gaat het er komen of niet? Het antwoord, na een redelijk korte behandeling in de gemeenteraad: ja.

Niet dat de politieke neuzen meteen allemaal dezelfde kant opstonden. De Moerdijkse PvdA bijvoorbeeld bleef bij de kritiek die ze eerder al had gegeven op het plan om een bloedlaboratorium te ontwikkelen aan de Schansdijk.

,,Ten eerste missen wij een brede visie als het gaat om de ontwikkeling van deze omgeving", gaf raadslid Bisar Çiçek aan. ,,En ten tweede is ons nog steeds niet duidelijk of wordt voldaan aan het stikstofreglement.” Hij kreeg niemand van de andere partijen mee wat deze punten van kritiek betreft.

Vooruit schuiven

Peter Stehouwer, raadslid van Burger Belangen Moerdijk (BBM) , wilde iets heel anders: het besluit over wel of geen bloedlab vooruit schuiven. ,,Als ik in mijn hart kijk, vind ik dat er betere plekken in de gemeente Moerdijk denkbaar zijn dan aan de Schansdijk. “

,,Bovendien vind ik dat veel van de bezwaren die bezwaarmaker (George Muns van de Zevenbergschen Hoeve en Golden Tulip, AV) eerder heeft aangevoerd, hout snijden. Ongeacht het achterliggende motief van waaruit hij bezwaar voert.”

Dat motief is nagenoeg iedereen bekend: Muns is zelf van zins om een appartementencomplex te ontwikkelen op de plek waar nu zijn restaurant staat; tegenover het perceel waar het lab zou komen te staan. Hij vindt het oneerlijk dat het lab in nog geen half jaar groen licht van de raad krijgt, terwijl hij al vier jaar bezig is om zijn plan erdoor te krijgen.

,,Uit pragmatisch oogpunt", zo vervolgde Stehouwer, ,,stel ik voor om het besluit nog bijvoorbeeld een maand uit te stellen. We moeten er toch niet aan denken dat bezwaarmaker naar de Raad van State loopt om zijn gelijk te halen. Dat zou een paar jaar uitstel betekenen voor het lab. Geef die mensen dus een kans om samen aan tafel te gaan en te komen tot een oplossing die plausibel is voor iedereen.”

Goed nieuws

Van wethouder Désirée Brummans kreeg hij goed nieuws. ,,Beide partijen zijn, kan ik u vertellen, sinds een week of twee met elkaar in gesprek. In goed gesprek. Over een week presenteren ze aan ons een gezamenlijk plan.”

Zijn voorstel tot uitstel kreeg daarom geen weerklank.

Alle partijen vóór

Met als gevolg dat alle partijen vóór stemden. Zelfs de PvdA, die haar kritiek inslikt omdat ze de economische aantrekkingskracht zwaarder vindt wegen: ,,Het is een ontwikkeling die Zevenbergen gebruiken kan.” Of, in de woorden van Hans van Brenkelen (OM): ,,Het is een echte plus.”