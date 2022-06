‘Blessuretijd’ voor De Borgh, eigenaar wil sporthal nog even openhouden: ‘Druk van de ketel halen bij clubs’

Nieuwe sporthal verdeelt Zevenber­gen: ‘We dreigen er bekaaid van af te komen’

ZEVENBERGEN - Het zijn spannende weken in Zevenbergen. Nog deze maand stemt de raad over de bouw van een sporthal bij zwembad De Bosselaar, maar de storm van kritiek op het plan van het college is nog lang niet gaan liggen.

13 september