Bisar Cicek nieuwe lijsttrekker PvdA Moerdijk

Veroordeel­de stalker Rucphense vrouw: ‘Ik heb niks met opblazen van haar auto te maken’

BREDA/SINT WILLEBRORD - De 48-jarige H. van B. uit Sint Willebrord is vrijdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot negen maanden cel voor het stalken en bedreigen van zijn ex-partner. Het slachtoffer is de eigenaresse van de auto die woensdagavond in Rucphen is opgeblazen. Volgens de vrouw was het een aanslag.

5 november