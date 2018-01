Biologische boer uit Oudemolen heeft lol in de teelt van quinoa

'Mister Quinoa'streeft naar 1.000 hectare in Nederland

In 2014 viel een aantal puzzelstukjes op zijn plaats met als gevolg de introductie van quinoa in Nederland. Rens Kuijten, oprichter van de Dutch Quinoa Group: ,,De Verenigde Naties riep 2013 uit top het Jaar van Quinoa. Bijzonder, want normaal worden veel bredere thema's benoemd." Daarnaast begon de Verenigde Staten zich te realiseren dat quinoa wel eens heel gezond zou kunnen zijn. Zelf was Kuijten sinds 2001 met de plant bezig. Maar dan vooral als diervoeding. En in de jaren '90 was de Universiteit van Wageningen al op zoek naar nieuwe gewassen om de biodiversiteit in ons land mee te vergroten. ,,Ik zocht sinds 2001 een gewas dat tegen droogte kan en dat een hoge eiwitkwaliteit oplevert. Quinoa dus", vertelt Kuijten.



Vanaf 2010 zag Kuijten hoe belangrijk quinoa zou kunnen zijn als voedsel voor de mens. Daarbij kwam dat Rens Kuijten in 2012 een studiebeurs van Nuffield Farming Scholarships kreeg, een organisatie voor vooruitstrevende agrariërs. Hij deed nog meer onderzoek en publiceerde zijn rapport in 2013. En dat was wereldwijd het Jaar van Quinoa. Kuijten stelde in dat onderzoek vast dat er twee soorten quinoa het heel goed zouden kunnen doen in Europa. In 2014 richtte Kuijten de Dutch Quinoa Group op en begin hij met dertien telers. In West-Brabant met onder anderen Govert van Dis en Phily Brooijmans. Ons land heeft nu gemiddeld 150 hectare quinoa en het streven is 1.000 hectare. Kuijten: ,,Dit is het begin. Is quinoa booming? Dat moet je relativeren, hoor. Maar het gewas heeft heel veel potentie!"