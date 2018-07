BillyBird wil graag recreatiepark in Moerdijk openen

MOERDIJK - Recreatiebedrijf BillyBird Facilities in Uden wil een recreatiepark beginnen in de gemeente Moerdijk. Ondernemer Ton Derks stuurde al een brief naar het college van B en W.

De gemeente Moerdijk neemt de brief in behandeling. ,,We gaan in gesprek met de ondernemer wat betreft zijn verzoek'', reageert communicatieadviseur Mirjam Bijleveldt desgevraagd. BillyBird heeft tot nog toe twee parken en wil graag uitbreiden. ,,In plaats van op één locatie tot een groot landelijk park door te willen groeien, streven wij ernaar om vooral te groeien door nieuwe locaties te openen.''

De twee al bestaande parken zijn Hemelrijk in het Brabantse Volkel en Drakenrijk in het Limburgse Beesel. Park Hemelrijk, 32 jaar geleden opgericht, bevat een 'natuurzone' en een 'druktezone' met strand, binnenspeeltuin, buitenspeeltuin, attracties en parkeerterreinen. Het 11 jaar oude Park Drakenrijk is nog volop in wording.

Strandbad

De parken draaien zonder subsidie. Inwoners kunnen lid worden. ,,Bij Hemelrijk is een derde deel van alle inwoners van de gemeente lid'', oppert Derks. ,,Misschien is dit ook in uw gemeente mogelijk. Misschien kan het in uw gemeente op een andere manier.'' Derks stelt in de brief aan het college tevens de vraag of de gemeente Moerdijk al een strandbad heeft of eventueel een geschikte locatie heeft om een strandbad aan te leggen. Zoals bekend heeft Moerdijk geen strandbad; wel een zwemplas bij de Markeplaat in Zevenbergen. Dat is in eigendom van naturistenvereniging Mens en Natuur.