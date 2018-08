'BillyBird Park is hartstikke leuk', wethouders Moerdijk enthousiast

Het bezoek werd afgelegd om een idee te krijgen van het recreatiepark. Billy Bird heeft naast Volkel nog een vestiging in Beesel en zoekt naar locaties voor meer vestigingen. Een groot aantal gemeenten is vorige maand aangeschreven, waaronder Moerdijk.

Netjes

,,Wij zien zo'n park wel zitten in onze gemeente", zegt Zwiers, ,,het is prachtig en heel netjes." De twee hebben al drie locaties op het oog, maar verklappen nu niet welke dat zijn. ,,Daar is het nog te vroeg voor", zegt Brummans. ,,We gaan eerst met de eigenaar aan tafel om te bespreken wat mogelijk is."