Bijzondere vondst in Moerdijk: 25 gouden munten uit de 15e en 16e eeuw

De eerste munt van deze schat is op het oog gevonden. ,,Ik was met een paar jonge knullen aan het werk op het land”, vertelt akkerbouwer Jack. ,,Een van hen zag opeens iets glinsteren in een aardappelbed en riep mij erbij. Ik zag meteen dat het een heel bijzonder muntje was.”

Metaaldetector

Samen met Daniel en zijn metaaldetector haalde Jack later nog 24 gouden munten naar boven. ,,In totaal vonden we 23 Engelse munten, Angel Coins genoemd vanwege de engel die erop geslagen is, en twee Spaanse munten”, vertellen de heren, die zich toen zowel euforisch als geschrokken voelden. ,,Je verwacht dit bij een ander, niet op je eigen grond”, zegt Jack. ,,De betreffende akker ligt op ingepolderde grond, en daar is vroeger niet gevochten. Er komt dus weinig afval naar boven als we het land bewerken.”

Bijzondere vondst

,,Daarom is deze schatvondst ook zo bijzonder”, legt Stijn Heeren van PAN uit. ,,Deze vondst gaat ons meer leren over de geschiedenis uit die tijd. We weten veel over grote slagen die toen plaatsvonden, maar wat er op het platteland gebeurde, daar is weinig over bekend. We vermoeden dat de gevonden munten een overblijfsel zijn van vlootbewegingen aan het begin van de 80-jarige oorlog. Dat onderzoek loopt.”