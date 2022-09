Bijzondere pilot voor ZNS-terrein Fijnaart: gemeente legt de bal bij ontwikkelaar Dura Vermeer

Opluchting bij katholieke platte­lands­jon­ge­ren: tóch vergunning voor schuur­feest in Fijnaart

OUDEMOLEN - Dagenlang was het onzeker of het traditionele schuurfeest komend weekend door kon gaan of niet. Woensdag kreeg KPJ Oudemolen het verlossende bericht: de vergunning is rond. ,,We gaan er een mooi feestje van maken.”

14 september