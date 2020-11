Bijzonder in Fijnaart: een katholieke en een protestantse school onder één dak, met één directie

Jullie begonnen middenin de coronacrisis als directeur. Hoe hebben jullie de start samen ervaren?

,,Het was best een heftige start, we kregen wel veel voor onze kiezen. Daarom is het zo fijn dat we met zijn tweeën aan de slag mogen. Gewoon oppakken en doorgaan.''

Straks fuseren de protestants-christelijke en katholieke school. Hoe zien jullie dat voor je?

,,Omdat we een gebouw delen, doen we al veel dingen hetzelfde. We kijken nu met beide scholen hoe we dit voor ons zien. Tijdens het onderzoekstraject concludeerden we dat we veel op elkaar lijken en we zien hetzelfde toekomstgerichte onderwijs voor ons. Nu onderzoeken we de effecten van een fusie.''

Toekomstgericht onderwijs. Wat houdt dat in?

,,Bij passend onderwijs zie je dat leerkrachten in hun eentje niet meer alle kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. Kinderen met bijvoorbeeld een vorm van autisme, een taalontwikkelingsachterstand, of ADHD, willen we zoveel mogelijk in de klas houden.”

,,Ook binnen de groep van gemiddelde leerlingen zit veel verschil in ontwikkeling. Daar willen we een andere vorm voor creëren: een gedeelde verantwoordelijkheid van leerkrachten waarbij we de talenten van de kinderen aanspreken. Dit vanuit onze kernwaarden: geluk, groei, gelijkwaardigheid en talent.''

Wat betekent dat concreet?

,,Als de fusie er komt, spreken we niet meer over school een en school twee. Dan zijn we één school. Inhoudelijk hebben we werkgroepen gemaakt op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkrachten kiezen bij welke werkgroep ze aansluiten en delen hun expertise met elkaar. Als er dan iemand bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof gaat, is niet meteen alle kennis weg. Die is binnen de groep gedeeld. Zo krijg je een schoolverantwoording.''

Wellicht komt er straks een nieuw gebouw. Is dat hard nodig?

,,Een nieuw gebouw zou fijn zijn. Als je hier voor het eerst komt, is het net een doolhof. Dan verdwaal je waarschijnlijk. Met de ventilatie zit het trouwens goed, die is in het hele gebouw gecontroleerd. Dat is altijd belangrijk en in coronatijd nog meer. Maar het gebouw is niet duurzaam. We hebben te maken met behoorlijke energierekeningen.”

,,Een nieuw gebouw zou fijn zijn omdat we groepsdoorbrekend willen werken. Dat sluit aan op de behoefte om beter in te kunnen spelen op verschillen binnen de groep. Nu is het nog heel traditioneel met lokalen voor elke klas. In nieuwe gebouwen heb je vaak meer open ruimtes, hier zijn het nog hokjes. Hier missen we bij het groepsdoorbrekend werken vaak een geschikte ruimte. We willen dus een duurzaam en modern gebouw.''

Jullie delen een gebouw, maar het zijn twee verschillende scholen. Botst dat straks niet, dat katholieke en protestantse?

,,Daarin zijn we nog zoekende. Feesten zoals Kerstmis en Pasen vieren we nog niet samen. We zijn aan het uitzoeken hoe we dat in de toekomst kunnen vormgeven. Voor beide scholen komt er een identiteitscommissie, waarin ouders en leerkrachten deelnemen. We krijgen hulp van een trajectbegeleider."

,,Als we officieel fuseren, discussieert die commissie over hoe we de christelijke identiteit binnen de nieuwe school een plek geven, waarin we oog hebben voor de tradities van beide scholen. Ontmoeting is daarbij erg belangrijk. We hebben, voor corona, wereldcafés georganiseerd waarbij ouders en kinderen elkaar ontmoetten en praatten over inhoudelijke onderwijspunten. Daaruit bleek dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Er waren discussiepunten, maar dat moet kunnen. Als je het gesprek maar blijft voeren.''

Geen vete, dus?

,,Zeker niet. We vinden niet dat we de verschillen moeten bagatelliseren, want die zijn er echt wel. Maar door te verbinden door middel van ontmoetingen en gesprekken, denken we tot een mooie samenwerking te kunnen komen.''

Hoe bereiden jullie je voor op de fusie?

,,We hebben samen een teamkamer, die we - vanwege corona - nu niet kunnen gebruiken. We merken dat leerkrachten van dezelfde leerjaren elkaar opzoeken om dingen te bespreken. Tot vorig jaar speelden de kinderen van beide scholen apart buiten. Nu zijn de pauzes gezamenlijk en spelen de groepen samen buiten. Samen zijn de kinderen verantwoordelijk voor ons nieuwe groene schoolplein. Dat vinden we belangrijk."

,,Kinderen uit groep 8 gaan straks naar het voortgezet onderwijs. Hoe fijn is het voor hen als ze elkaar al kennen en samen naar dezelfde school kunnen fietsen? Het is mooi om te zien dat de kinderen met elkaar mengen. De kinderen worden bij het maken van keuzes zeker niet vergeten. We hebben een leerlingenraad die erg betrokken is bij feesten als kerst en sinterklaas. Voor ons lijken dat kleine dingen, maar voor hen is het van wezenlijk belang om hier hun mening over te kunnen en mogen geven.”